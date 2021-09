Austria-Arabia Saudita: ministro Esteri Schallenberg, programma Vision 2030 offre opportunità cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Vision 2030 dell'Arabia Saudita offre grandi opportunità di cooperazione con l'Austria. Lo ha affermato il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, nel corso dell'incontro avuto con il ministro per gli Investimenti saudita, Khalid Al Falih. "L'Arabia Saudita è un Paese in trasformazione. L'ambizioso piano Vision 2030 offre grandi opportunità di cooperazione economica fra Austria e Arabia Saudita, incluse quelle nella tecnologia verde e digitale", si legge in un tweet del dicastero degli Esteri di Vienna. (Geb)