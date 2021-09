Roma 2021: Raggi arriva a picnic per presentare programma, accolta da attivisti e candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attesa alle 11 la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi è arrivata alle 13 al parco della Caffarella dove è in programma un picnic con gli attivisti nell'ambito della presentazione del programma. Al parco ci sono alcune centinaia di persone che l'hanno accolta al grido "Virginia, Virginia" e "Avanti con coraggio". Qualcuno scherzando ha gridato: "Sono due ore che aspettiamo, abbiamo fame". Due i gazebo bianchi che sono stati allestiti nel parco dove sono presenti i rappresentanti di tutte le 6 liste a sostegno della ricandidatura di Raggi. Tra gli altri sono presenti Alessandro Di Battista, l'ex ministro dei trasporti del governo Prodi, Alessandro Bianchi, capolista della Ecodigital. Intorno alle 11:30 al parco si è presentato un gruppo di ciclisti con indosso la maglietta gialla e il logo di Revoluzione Civica, sostenitori della sfidante a Palazzo Senatorio, Monica Lozzi, che ha lasciato il M5s e ora, da presidente del Municipio VII, si è candidata come sindaca. "Non sapevamo dovesse venire anche Raggi qui, è un caso", ha spiegato Piero Accoto, assessore uscente di Rc e ricandidato. Siparietto per l'arrivo di quattro candidati municipali, giovanissimi che si sono presentati al picnic con una fiaschetta di vino con su scritto "Vino di cittadinanza". In un post su Facebook il M5s ha rilanciato le immagini dell'arrivo di Raggi al parco e commentato: "La vittoria è a portata di mano".(Rer)