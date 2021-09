Ungheria: Papa Francesco ricorda il cardinale Wyszyński e suor Czacka oggi Beati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa, all'Angelus a Budapest, ricorda il Primate di Polonia beatificato oggi: "Non lontano da qua, a Varsavia, oggi vengono proclamati Beati due testimoni del Vangelo: il cardinale Stefan Wyszynski ed Elisabetta Czacka, fondatrice delle Suore Francescane Serve della Croce. "Non lontano da qua, a Varsavia, oggi vengono proclamati Beati due testimoni del Vangelo: il cardinale Stefan Wyszynski ed Elisabetta Czacka, fondatrice delle Suore Francescane Serve della Croce – ha ricordato Francesco - due figure che conobbero da vicino la croce: il Primate di Polonia, arrestato e segregato, fu sempre pastore coraggioso secondo il cuore di Cristo, araldo della libertà e della dignità dell'uomo; Suor Elisabetta, che giovanissima perse la vista, dedicò tutta la vita ad aiutare i ciechi. L'esempio dei nuovi Beati ci stimoli a trasformare le tenebre in luce con la forza dell'amore". (Civ)