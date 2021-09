Rimini: Bernini (Fi), punta iceberg di immigrazione senza controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli sbarchi sulle nostre coste proseguono senza sosta, le nostre città, e soprattutto le periferie, devono fare i conti con un’immigrazione incontrollata, con sono zone franche in cui dilaga l’illegalità, con pusher che vengono fermati dalle forze dell’ordine e rimessi subito in libertà. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Gli accoltellamenti di Rimini sono solo la punta di un iceberg che va assolutamente posto sotto controllo. Accogliendo dopo rigorose verifiche gli immigrati che fuggono da guerre e persecuzioni, ma arginando con fermezza l’immigrazione irregolare che provoca allarme sociale e alimenta la criminalità, tenendo anche sotto controllo le possibili infiltrazioni terroristiche, una minaccia purtroppo incombente. Il buonismo dell’accoglienza indiscriminata è incompatibile con i doveri dello Stato", aggiunge. (Rin)