Spagna: annuncio Ayuso a presidenza Pp di Madrid genera malumori nella direzione nazionale

- L'annuncio della presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, di correre per la guida del Partito popolare (Pp) al congresso regionale del 2022 e comunicata ai media prima che al presidente nazionale, Pablo Casado, è stata accolta con sorpresa da via Genova (sede storica del partito a Madrid). Secondo il quotidiano "El Mundo", c'è una certa "frustrazione" tra i leader nazionali consultati nel vedere come la lotta per Madrid sia precipitata con tanto anticipo. La maggioranza, in privato, scommette sulla "terza via", cioè che né Ayuso né il sindaco della capitale, Jose Luis Martinez-Almeida, presiederanno il Pp di Madrid, ma che siano controbilanciati da un altro esponente locale. "Siamo concentrati sul congresso e siamo contenti di come il partito è ora a Madrid. Parleremo del congresso regionale quando arriverà la data, nel 2022, non ora", hanno rivelato fonti ufficiali vicine a Casado. (segue) (Spm)