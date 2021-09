Spagna: annuncio Ayuso a presidenza Pp di Madrid genera malumori nella direzione nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta ai messaggi del Pp nazionale secondo cui non è possibile concentrarsi al 100 per cento sulla gestione del governo regionale e, allo stesso tempo, del partito, Ayuso ha risposto di essere "una donna" e di poter fare "due cose allo stesso tempo". Tuttavia, nonostante la candidatura della Ayuso che sembra aver scompaginato le carte della direzione nazionale, diverse fonti interne al Partito popolare hanno ribadito a "El Mundo" che "Genova vince sempre e nessuno stabilisce il calendario per noi". (Spm)