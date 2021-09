Vaticano: Papa a vescovi ungheresi, la diversità fa paura ma è un’opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diversità fa sempre un po’ paura perché mette a rischio le sicurezze acquisite e provoca la stabilità raggiunta. Lo ha detto papa Francesco rivolgendosi ai vescovi ungheresi, incontrati questa mattina a porte chiuse. Il Pontefice ha però sottolineato: “Tuttavia, è una grande opportunità per aprire il cuore al messaggio evangelico: "Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati". Davanti alle diversità culturali, etniche, politiche e religiose, possiamo avere due atteggiamenti: chiuderci in una rigida difesa della nostra cosiddetta identità oppure aprirci all’incontro con l’altro e coltivare insieme il sogno di una società fraterna”. Francesco anche con i vescovi, ha evocato il Ponte delle catene, simbolo di unità: “Sopra il grande fiume che attraversa questa città si staglia l’imponente Ponte delle Catene: sostituì un fragile ponte di legno e servì a unire Buda e Pest – ha sottolineato il Papa - se vogliamo che il fiume del Vangelo raggiunga la vita delle persone, facendo germogliare anche qui in Ungheria una società più fraterna e solidale, abbiamo bisogno che la Chiesa costruisca nuovi ponti di dialogo”. (Civ)