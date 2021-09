Israele: ministro Difesa Gantz, base aerea iraniana usata per “addestrare gruppi terroristici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha rivelato la posizione di una base aerea iraniana che sarebbe utilizzata per “addestrare gruppi terroristici”. Lo ha affermato Gantz durante una conferenza sull’antiterrorismo. "L'Iran ha favorito la creazione di gruppi terroristici organizzati che lo aiutano a raggiungere i suoi obiettivi economici, diplomatici e militari", ha detto il ministro. “Uno degli strumenti che l'Iran ha sviluppato sono droni in grado di percorrere migliaia di chilometri situati in Yemen, Iraq, Siria e Libano”, ha proseguito Gantz, evidenziando che Teheran sta cercando di trasferire le sue conoscenze al movimento palestinese Hamas, situato nella Striscia di Gaza.(Res)