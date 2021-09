Roma 2021: Raggi, ho guidato città durante pandemia e ora posso farla correre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono l'unica sindaca che ha guidato una città da 3 milioni di persone durante la pandemia. Abbiamo necessità di andare avanti, non possiamo tornare indietro. Io questa macchina la so guidare, l'ho ricostruita e posso farla correre. Tornare indietro sarebbe francamente inaccettabile". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, in occasione dell'iniziativa elettorale al parco della Caffarella con attivisti e candidati. (Rer)