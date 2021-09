Centrodestra: Bernini (Fi), vincente rilancio valori Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rilanciare i nostri valori fondanti, come sta opportunamente facendo il presidente Berlusconi che oggi ha sottolineato la necessità di una svolta garantista in linea con la Costituzione, è la strada giusta per consolidare la centralità di Forza Italia e il suo ruolo di equilibrio nel centrodestra. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Questa rivendicazione di ideali mai traditi, insieme alla coerenza sul leale sostegno a Draghi, sul sì ai vaccini e sull’abbassamento delle tasse per aiutare le imprese, sta riscuotendo un consenso sempre maggiore nel Paese, come attestano gli ultimi sondaggi. Una conferma in più che Forza Italia è indispensabile per un centrodestra di governo", aggiunge.(Rin)