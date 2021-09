Giappone: presidenza Partito liberaldemocratico, Kono rimane in testa ai sondaggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, rassegnerà le dimissioni entro la fine del mese di settembre. Lo riferisce la stampa giapponese a margine di una conferenza stampa indetta oggi dal premier, che ha annunciato di non volersi candidare alle imminenti elezioni per la presidenza del Partito liberaldemocratico (Ldp). Il passo indietro di Suga lascia aperta la corsa per la leadership del primo partito giapponese in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera bassa, che si terranno probabilmente nel mese di ottobre. Le dimissioni di Suga appaiono una scelta obbligata: l'ultimo sondaggio del quotidiano "Nikkei" attribuisce al suo esecutivo il consenso di appena il 34 per cento degli elettori, e l'Ldp teme, in assenza di drastiche correzioni di rotta, una disfatta già anticipata da una recente tornata di elezioni amministrative. Suga sta valutando di indire le prossime elezioni generali il 17 ottobre, pochi giorni prima della naturale scadenza del mandato quadriennale dei deputati della Camera dei rappresentanti della Dieta (la Camera bassa del parlamento giapponese). Tale scenario consentirebbe a Suga di non dover sciogliere anticipatamente la Camera bassa; la campagna elettorale avrebbe ufficialmente inizio il 5 ottobre. Secondo fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", i piani del primo ministro e dei vertici del Partito liberaldemocratico sono ancora fluidi, ma si starebbero allontanando dall'ipotesi di uno scioglimento anticipato della Camera all'inizio di ottobre. (Git)