Libia: membro Foro di dialogo Al Aradi si ritira per protesta contro legge elettorale

- Il membro del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), Abdul Razzaq al Aradi, ha annunciato il suo ritiro dal Foro per protesta e “rifiuto” dei tentativi di far passare la legge per le elezioni presidenziali approvata dalla Camera dei rappresentanti. In una dichiarazione, Al Aradi ha invitato l’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, a correggere la procedura con cui è stata emanata la legge sulle elezioni presidenziali. Al-Aradi ha affermato che ciò che Kubis ha presentato al Consiglio di sicurezza dell’Onu è "l'imposizione di un fatto compiuto unilateralmente che potrebbe portare a disastri". Il membro uscente, ha affermato che questa legge favorirà la divisione interna e la guerra, accusando l'inviato delle Nazioni Unite “di esserne responsabile”. Da parte sua, Kubis, ha affermato che la Camera dei rappresentanti è in procinto di finalizzare la legge elettorale per le elezioni parlamentari, spiegando che tenere elezioni in Libia, anche se in una situazione tutt’altro che ideale, “è necessario per sfavorire divisione, instabilità e conflitto”.(Lit)