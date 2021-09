Regno Unito: ministro Salute intende rimuovere obbligo di test Covid per viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità britanniche intendono rimuovere “il prima possibile” l’obbligo per i viaggiatori di eseguire test Pcr per il Covid. Lo ha affermato oggi il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, parlando all’emittente “Sky News”. Il ministro ha espresso la propria soddisfazione per il programma di vaccinazione nel Regno Unito e per la capacità di effettuare i test anti Covid. "Abbiamo un numero enorme di strumenti per difenderci, ma naturalmente, vogliamo ancora rimanere molto cauti”, ha detto Javid in merito ai programmi del governo per la gestione dell’epidemia nella fase autunnale e invernale. "Per quanto riguarda i viaggi, ci sono alcune regole che dovranno rimanere in vigore, ma il test Pcr che è richiesto al ritorno nel Regno Unito speriamo possa essere eliminato quanto prima”. Alla domanda sui vaccini per i giovani dai 12 ai 15 anni, Javid ha affermato che i direttori medici "devono prendersi il loro tempo" per prendere una decisione. "Nel frattempo, ho chiesto al dipartimento di collaborare con le scuole per iniziare a prepararsi nel caso in cui ci fosse una situazione in cui raccomanderanno di effettuare le vaccinazioni”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Rel)