Regno Unito: ministro Salute intende rimuovere obbligo di test Covid per viaggiatori (2)

- In merito alle terze dosi, in Inghilterra potrebbe venire lanciato un programma di richiamo della vaccinazione già a settembre. In merito ai passaporti vaccinali, Javid ha detto di non apprezzare l’idea, che imporrebbe ai cittadini la presentazione di documenti “per fare cose di base” nel quotidiano. L’introduzione di una misura del genere dovrà essere basata su circostanze eccezionali, ha aggiunto il ministro britannico. Javid ha infine confermato che l'Inghilterra lancerà il "più grande programma di vaccinazione antinfluenzale della sua storia" quest'anno. (Rel)