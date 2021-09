Roma: controlli carabinieri in quartieri movida, 3 arresti e 3 denunce a piede libero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, nel quartiere San Lorenzo, i carabinieri della compagnia Roma piazza Dante, unitamente ai colleghi del gruppo di Roma, dei Nas e del nucleo cinofili di Roma, hanno arrestato un 20enne romano, per spaccio. Il giovane è stato notato cedere una dose di hashish, in via Dei Sabelli ad un giovane, identificato e segnalato alla competente Autorità territoriale, e successivamente a seguito di perquisizione personale trovato in possesso di 2 dosi di hashish nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette e custodito in una pochette, assieme alla somma contante di 155 euro, ritenuto provento dello spaccio. Poco dopo sempre nella stessa zona, i militari hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 35 anni, che a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e hashish celati all'interno di una confezione di tabacco pronte alla vendita nonché della somma contante di 30 euro, provento dell’attività illecita. Infine, hanno denunciato un 38enne romano, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato in via dei Marsi, subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad un giovane. (segue) (Rer)