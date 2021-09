Roma: controlli carabinieri in quartieri movida, 3 arresti e 3 denunce a piede libero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il contributo dei reparti del Nas, i carabinieri hanno sanzionate due attività commerciali – una in via Labicana per precarie condizioni igienico sanitarie e contestuale segnalazione per carenze strutturali, elevata sanzione di 1000 euro – in via Tiburtina per mancata esposizione del cartello di vietato fumare e contestuale segnalazione per carenze strutturali, elevata sanzione di 400 euro – in via dello Scalo di San Lorenzo eseguita solo una segnalazione per carenze strutturali senza sanzione amministrativa. I carabinieri della compagnia di Roma Trastevere, nell'area storica del quartiere, con l’assistenza dei colleghi del gruppo di Roma, nei pressi di Ponte Sisto hanno arrestato un cittadino del Marocco, 20enne, senza fissa dimora e con precedenti specifici, bloccato subito dopo aver ceduto una dose di stupefacente, probabilmente hashish, ad un acquirente identificato e segnalato alla competente Autorità, che prima del controllo da parte dei militari ha gettato l’involucro nel Tevere, mentre nella tracolla del pusher i militari hanno rinvenuto e sequestrato una dose di hashish e 260 euro in contanti, provento dello spaccio. (segue) (Rer)