Germania: sondaggio Insa, socialdemocratici sempre in testa con ill 26 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) continua ad ampliare il proprio vantaggio sul blocco costituito da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), in vista delle elezioni al Bundestag del 26 settembre. Come emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Insa per “Bild am Sonntag”, l’Spd si attesta al 26 per cento dei consensi, il massimo da giugno 2017. Il blocco dei conservatori resta invece al 20 per cento, mentre i Verdi scendono al 15 per cento, di un punto rispetto alle ultime rilevazioni. Il nuovo sondaggio arriva prima del dibattito televisivo che si terrà questa sera, e in cui il candidato di Csu-Cdu, Armin Laschet, dovrà cercare di rilanciare la propria campagna elettorale, dopo i cattivi risultati degli ultimi sondaggi. Negli ultimi tre mesi i conservatori hanno perso 8-9 punti percentuali nella maggior parte delle rilevazioni demoscopiche condotte in Germania.(Geb)