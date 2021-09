Roma 2021: Michetti, macchina amministrativa ferma, dobbiamo farla ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo far ripartire la macchina amministrativa che è ferma. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, durante un incontro pubblico con cittadini e commercianti in via Mattia Battistini. "La cosa più bella per un sindaco è avere una classe dirigente: abbiamo bisogno che ci sia un presidio nei municipi e all'interno del consiglio comunale - ha aggiunto Michetti -. Noi dobbiamo far ripartire la macchina amministrativa che è ferma, perché Roma non è una città amministrata male, ma è una città che non è proprio amministrata - ha sottolineato -. Ad esempio, bisogna fare in modo che per un permesso di costruire, se la legge dice che servono 60 giorni, entro questo tempo il cittadino deve avere una risposta. Quindi dobbiamo andare a lavorare sui regolamenti: trasporti, rifiuti, edilizia e personale". (segue) (Rer)