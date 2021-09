Roma 2021: Michetti, macchina amministrativa ferma, dobbiamo farla ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' nei regolamenti che si traduce l'idea di cambiamento della città: oggi ci sono 174 regolamenti pieni di stratificazione di norme, l'una contraddittoria all'altra, che paralizzano la macchina - ha continuato il candidato sindaco del centrodestra -. Quindi l'obiettivo è ripristinare pochi regolamenti, chiari, semplici e lineari. Poi il funzionario pubblico deve attuarli, quindi occorre riassestare le unità organizzative, con un numero sufficiente di personale per il carico di lavoro". In particolare, sul fronte Atac, Michetti ha sottolineato che "all'azienda vorrebbero far fare la stessa fine di Alitalia. Ma l'azienda trasporti è strumentale all'idea di sviluppo della città, perché se vogliamo sviluppare il turismo è chiaro che dobbiamo avere l'azienda dei trasporti efficiente. Noi siamo in continua emergenza, ma non c'è alcun tipo di pianificazione", ha concluso Michetti. (Rer)