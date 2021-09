Libia: giornalista Ismail Bouzreba rilasciato dopo quasi tre anni di detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza della città libica di Bengasi hanno rilasciato il giornalista Ismail Bouzreba, dopo quasi tre anni di detenzione. Il giornalista, attualmente rientrato dalla sua famiglia nella città di Agedabia, gode di buona salute ed è stato arrestato nel dicembre del 2018. Bouzreba ha iniziato a fare il giornalista dopo la rivoluzione del 17 febbraio e, prima del suo arresto, ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione del circolo libico per la cultura e il dialogo. Il 25 dicembre 2018, l’organizzazione non governativa di Reporter senza frontiere aveva richiesto il rilascio del giornalista, arrestato "senza alcuna base legale" mentre seguiva un evento a Agedabia e accusato di lavorare per l’emittente televisiva Al Naba, vietata nelle regioni orientali del Paese.(Lit)