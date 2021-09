Milano: controlli nelle zone della movida, identificate 42 persone e denunciato 18enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, a Milano, nell'ambito di ulteriori servizi anti-assembramento predisposti nelle zone della movida di viale Monte Grappa, via Rosales, corso Como e corso Garibaldi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno identificato 42 persone, controllato 10 veicoli e denunciato in stato di libertà, per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità personale, un italiano di 18 anni, residente a Melegnano, che aveva fornito agli operanti, all'atto del controllo, delle generalità risultate false nel corso dei successivi approfondimenti in banca dati. (Rem)