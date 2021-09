Francia: Le Pen lancia campagna elettorale, "presidenziali sono una scelta per il futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali 2022 in Francia “sono una scelta per la vita e per il futuro dei nostri bambini”. Lo ha affermato la leader del Rassemblement National (rn), Marine Le Pen, lanciando la propria campagna presidenziale da Frejus, nel dipartimento del Var. Le Pen ha toccato il tema del Covid-19 e dell’opposizione alle misure imposte dalle autorità francesi, denunciando “l’arroganza di fronte a grandi movimenti popolari” da parte del governo. “Se sabato dopo sabato, migliaia di manifestanti cantano slogan di libertà, devono essere ascoltati. Non c’è nulla di più anti democratico dell’arroganza di fronte a grandi movimenti popolari”, ha detto la candidata di Rn. “Sarò la presidente delle libertà francesi”, ha detto Le Pen, affermando inoltre che intende “andare alla riconquista dei distretti” abbandonati dalle autorità, “le narco-città” e le “aree talibanizzate” in Francia. (Frp)