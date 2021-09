Rimini: Lamorgese, vicina a persone aggredite, domani sarò a comitato provinciale sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese ha espresso vicinanza alle persone aggredite e ferite ieri sera a Rimini, tra le quali anche un bambino, e alle loro famiglie. "Sono in contatto continuo con il prefetto anche per conoscere l'evoluzione del quadro clinico dei feriti e domani mattina sarò a Rimini per partecipare, alle ore 11.30, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato per un esame del gravissimo episodio", ha aggiunto la titolare del Viminale, ringraziando le forze di polizia per l'immediato fermo dell'autore dell'accoltellamento. (Rin)