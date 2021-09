Libia: Compagnia elettrica nazionale, rete potenziata con 150 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete elettrica nazionale è stata potenziata con una capacità di 150 megawatt grazie alla messa in funzione della quinta unità a gas presso la centrale elettrica di Zawiya, nella Libia occidentale. Lo rende noto la Compagnia elettrica nazionale della Libia, sottolineando che il generatore di vapore elettrico dell’unità sarà messo in funzione in seguito e avrà una capacità di 60 megawatt arrivando a una capacità produttiva totale dell’unità di 210 megawatt. Lo scorso 9 settembre, la Compagnia elettrica nazionale ha condotto i test per la quinta unità a gas della centrale di Zawiya, in vista della sua piena operatività.(Lit)