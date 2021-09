Ungheria: Papa, la croce non è mai di moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La croce non è mai di moda: oggi come in passato. Ma guarisce dentro”. Lo ha detto papa Francesco durante l’omelia che sta tenendo a Piazza degli Eroi a Budapest, per la messa a conclusione del 52esimo Congresso eucaristico internazionale. “È davanti al Crocifisso che sperimentiamo una benefica lotta interiore, l’aspro conflitto tra il “pensare secondo Dio” e il “pensare secondo gli uomini”. Da un lato, c’è la logica di Dio, che è quella dell’amore umile. La via di Dio rifugge da ogni imposizione, ostentazione e trionfalismo, è sempre protesa al bene altrui, fino al sacrificio di sé” ha sottolineato il Pontefice che poi ha osservato: “Dall’altro lato c’è il “pensare secondo gli uomini”: è la logica del mondo, attaccata all’onore e ai privilegi, rivolta al prestigio e successo. Qui contano la rilevanza e la forza, ciò che attira l’attenzione dei più e sa farsi valere di fronte agli altri”. (Civ)