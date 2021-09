Ungheria: Papa, non basta essere religiosi partendo dal nostro ‘io’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco nel corso dell’omelia tenuta durante la messa a Piazza degli Eroi a Budapest, ha sottolineato la necessità di una religiosità che non sia solo di facciata: “Può capitare anche a noi di mettere il Signore “in disparte” – ha spiegato Bergoglio - di metterlo in un angolo del cuore, continuando a ritenerci religiosi e per bene e ad andare avanti per la nostra strada senza lasciarci conquistare dalla logica di Gesù. Egli però ci accompagna in questa lotta interiore, perché desidera che, come gli Apostoli, scegliamo la sua parte”. Papa Francesco ha voluto spiegare che bisogna sceglie il vero Dio e non quello che noi crediamo sia aderente al nostro ‘io’ che ci porta a pensarlo come colui che ascolti le nostre istanze: “C’è la parte di Dio e c’è la parte del mondo. La differenza non è tra chi è religioso e chi no – ha osservato Francesco - La differenza cruciale è tra il vero Dio e il dio del nostro io. Quanto è distante Colui che regna in silenzio sulla croce dal falso dio che vorremmo regnasse con la forza e riducesse al silenzio i nostri nemici! Quanto è diverso Cristo, che si propone solo con amore, dai messia potenti e vincenti adulati dal mondo! Gesù ci scuote, non si accontenta delle dichiarazioni di fede, ci chiede di purificare la nostra religiosità davanti alla sua croce, davanti all’Eucaristia”. (Civ)