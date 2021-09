Afghanistan: ministro Esteri Spagna, Pakistan ci ha promesso aiuto con collaboratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità pakistane condividono con la Spagna il desiderio di evitare che ls crisi in Afghanistan diventi una crisi regionale, in quanto sarebbero i primi ad essere colpiti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Luis Albares, in un'intervista al quotidiano "El Pais" di ritorno da Islamabad, dove ha incontrato la più importanti autorità del Paese. Albares ha spiegato che il governo di Madrid chiede ai talebani tre cose "molto chiaramente": che i nostri collaboratori afgani possano partire liberamente, che gli aiuti umanitari al popolo afgano possano passare, e che ci sia il rispetto dei diritti umani, con particolare attenzione ai diritti delle donne e delle ragazze. In merito alla sorte dei collaboratori, Albares ha rivelato che il Pakistan ha accettato la richiesta di assistenza richiesta dalla Spagna anche se il ministro ha definito "irresponsabile" parlare di numeri. "Abbiamo una lista che è stata raffinata e verificata e siamo in contatto con tutti, soprattutto tramite telefono cellulare e Internet", ha evidenziato Albares. (segue) (Spm)