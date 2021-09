Afghanistan: ministro Esteri Spagna, Pakistan ci ha promesso aiuto con collaboratori locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla possibilità di costruire campi profughi in Pakistan come è stato fatto in Turchia per i siriani, Albares ha ribadito che lo sforzo è quello di assicurare che non ci siano rifugiati ed ecco perché l'aiuto umanitario è assolutamente "vitale". Nel commentare la ragioni del fallimento in Afghanistan, Albares ha spiegato che una delle ipotesi è la costruzione di un governo locale corrotto da parte dell'Occidente. "Questa è una delle ipotesi che stiamo esaminando, che probabilmente i numeri dell'esercito afgano potrebbero essere stati gonfiati o che i soldati sono stati sottopagati. Dove andava il denaro?", ha risposto il ministro degli Esteri spagnolo. Per quanto riguarda la crisi diplomatica con il Marocco che si protrae ormai da diversi mesi, Albares ha assicurato che ci sono "segni molto speranzosi" e la sua idea è quella di costruire "una nuova relazione su basi solide in modo che le crisi tra Spagna e Marocco non siano qualcosa di ciclico". (Spm)