Somalia: Farmajo riceverà Sottosegretario generale Onu Mohammed

- Il presidente della Somalia, Mohammed Abdullahi "Farmajo", sta per incontrare il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, e una delegazione di alto livello delle Nazioni Unite giunta oggi a Mogadiscio. Lo riferisce il "Shabelle Media Network", che insieme ad altri media regionali precisa che al centro dell'incontro ci saranno le questioni legate all'organizzazione delle prossime elezioni, nel quadro dell'ennesima crisi politica aperta di recente con il primo ministro Mohammed Hussein Roble. I colloqui tenuti ieri fra presidente e premier non sono del resto andati a buon fine: i due uomini forti del paese non sono riusciti a raggiungere un accordo sullo stallo aperto dopo la rimozione del direttore dell'Agenzia nazionale di intelligence e sicurezza (Nisa), Fahad Yasin, in seguito alla morte dell'agente dell'intelligence Ikran Tahlil Farah, avvenuta la scorsa settimana in circostanze ancora da chiarire. (segue) (Res)