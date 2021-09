Milano: orari scaglionati e potenziamento dei trasporti per la ripartenza delle scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Questa limitazione oraria non si applicherà a edicole, tabacchi, librerie, cartolerie, farmacie e parafarmacie. Per parrucchieri, centri estetici e per tutte le attività afferenti ai servizi per la persona, l'apertura avverrà dopo le ore 9.30. Anche gli uffici aperti al pubblico delle pubbliche amministrazioni riceveranno dalle ore 9.30, possibilmente previo appuntamento, salvi gli appuntamenti già fissati. Per quanto riguarda il Comune di Milano, manterranno l'apertura alle ore 8.30 solo gli uffici dei servizi funebri, anagrafe e stato civile. Per le aziende private che erogano servizi al pubblico (tra cui quelle operanti nell'ambito dei servizi bancari, finanziari e assicurativi) si raccomanda di aprire dopo le ore 9.30 previo appuntamento. Studi di professionisti e consulenti sono chiamati a ricevere i clienti su appuntamento a partire dalle 10. Per le attività produttive di tipo manifatturiero l'apertura è anticipata entro le ore 8. Tra le misure adottate in città, anche il potenziamento del trasporto pubblico la cui capienza resta contingentata all'80 per cento. Potenziata la sanificazione dei mezzi. Novità sul fronte dell'edilizia scolastica comunale. Ad accogliere gli alunni domani, la nuova scuola secondaria di primo grado di via Adriano.