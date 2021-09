Milano: orari scaglionati e potenziamento dei trasporti per la ripartenza delle scuole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì le quattro classi potranno entrare in anticipo rispetto ai tempi di consegna previsti originariamente per dicembre. Sono infatti terminati tutti i lavori a servizio della scuola e, oltre alle aule, sono pronte la palestra, la biblioteca e la mensa. Sono ancora da concludere gli interventi sulle tribune per ospitare il pubblico e il terrazzo. Mentre la parte esterna a nord, sarà ancora per qualche mese area di cantiere per permettere di terminare tutti gli interventi. Il costo della realizzazione dell'edificio è di 9 milioni e 375 mila euro. E per la sua realizzazione è stata riservata grande attenzione agli aspetti ambientali. La nuova scuola avrà infatti la classificazione Nzeb (NearlyZero Energy Building) ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica, pannelli fotovoltaici, l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento e un impianto di climatizzazione e ventilazione che garantirà il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo. È stato inoltre garantito il trasporto pubblico gratuito a tutti i quasi 300 ragazzi della scuola primaria di via Massaua, chiusa nel luglio scorso, nelle due nuove sedi di via Scrosati in attesa che venga realizzata la nuova scuola di via Strozzi destinata ad ospitarli. (Com)