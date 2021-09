Roma: lotta allo spaccio, 18 arresti e sequestri di droga nelle ultime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la lotta allo spaccio di droga nella Capitale: la Polizia di Stato ha arrestato 18 spacciatori nelle ultime ore. In particolare, tra questi, un romano di 44 anni che, al termine di una attività di indagine, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Viminale, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Secondo quanto si apprende, durante la perquisizione a casa dell'uomo, con precedenti, i poliziotti hanno sequestrato più di 2 kg di marijuana ed un bilancino di precisione oltre ad attrezzatura utile alla coltivazione dello stupefacente tra cui lampade, concimi e numerosi vasi. I successivi accertamenti hanno consentito agli agenti di appurare che l'uomo, a breve, avrebbe dato avvio ad una attività per la vendita di "cannabis light" in zona Casilino. (segue) (Rer)