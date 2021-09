Roma: lotta allo spaccio, 18 arresti e sequestri di droga nelle ultime ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro sequestro ingente è avvenuto nella zona di La Rustica da parte degli investigatori del V Distretto Prenestino: secondo quanto ricostruito i poliziotti hanno seguito una "vecchia conoscenza" che entrava ed usciva da un box auto. Quando hanno deciso di bloccare l'uomo, romano di 43anni, lo hanno trovato con indosso alcune dosi di hashish. La successiva perquisizione del box dove armeggiava il 43enne ha portato al rinvenimento di 53 panetti di hashish più alcuni strumenti per il confezionamento delle singole dosi. Inutile lo stratagemma pensato dall'uomo che per coprire l'odore acre del "fumo" lo aveva sepolto con 5 kg di chicchi di caffè. In totale la droga sequestrata pesa 5,5 kg e la stima delle dosi ricavabili è di più di 60 mila. L'uomo è stato arrestato e per lui la magistratura, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. (segue) (Rer)