Roma: lotta allo spaccio, 18 arresti e sequestri di droga nelle ultime ore (3)

- Altri 7 arresti nella periferia della capitale: nella sola zona di competenza del VI distretto Casilino, gli investigatori dello stesso ufficio di polizia e la sezione volanti, hanno arrestato in 5 differenti operazioni altrettanti pusher. Uno nascondeva la cocaina da spacciare nel corrimano della ringhiera di un portone di via Scorza. Un secondo spacciatore trasportava lo stupefacente, sempre cocaina, con un'Audi nuovissima sulla quale sono in corso alcuni accertamenti. Il terzo, invece, trasportava della cocaina ma con un maxi scooter. Un quarto pusher è stato arrestato perché nascondeva in tasca circa 10 grammi di cocaina. Nella rete dei controlli antidroga è finito anche un minore trovato nella zona conosciuta come "ferro di cavallo" con 50 dosi di cocaina e 20 di eroina. Nella zona di San Paolo, gli agenti della sezione volanti hanno arrestato una donna, che spacciava eroina. Oltre alla droga che aveva appena ceduto i poliziotti hanno trovato al 7 grammi dello stesso tipo nell'abitazione della donna. Gli investigatori del commissariato Romanina hanno arrestato una persona perché spacciava hashish da un appartamento sito nelle palazzine di edilizia popolare di via Ferruccio Ulivi. (segue) (Rer)