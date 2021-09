Roma: lotta allo spaccio, 18 arresti e sequestri di droga nelle ultime ore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più a ridosso del centro città sono stati arrestati 3 spacciatori: uno è stato fermato nella sua abitazione alla Garbatella. Quando i poliziotti del VIII distretto Tor Carbone hanno svolto la perquisizione l'uomo, con nonchalance, si è appoggiato al balcone cercando di buttare di sotto l'hashish che nascondeva in una fioriera. Sempre alla Garbatella, ma in questo caso nel parco di via Rosa Raimondi Garibaldi, gli investigatori del commissariato Colombo hanno fermato un altro uomo mentre vendeva del "fumo" che nascondeva nelle scarpe. A casa lo spacciatore nascondeva altri 4 panetti di hashish. In piazza Puricelli, gli agenti del XII distretto Monteverde hanno arrestato un altro uomo sorpreso in strada con alcuni grammi di cocaina. Lo stesso anche in casa aveva dello stupefacente insieme al materiale per la preparazione delle singole dosi. Altri arresti al Pigneto, Quarticciolo e Monteverde. Nel primo caso ad operare sono stati gli uomini del commissariato Porta Maggiore che hanno fermato un uomo mentre vendeva dell'eroina. Cocaina è invece lo stupefacente che nascondeva un altro uomo al Quarticciolo, l'arresto in questo caso è stato effettuato dal commissariato Appio. In piazza Trilussa, gli agenti del commissariato Trastevere hanno arrestato una terza persona mentre vendeva della marijuana. (segue) (Rer)