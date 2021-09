Haiti: premier Henry su convocazione per assassinio ex presidente Moise, è un "diversivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha respinto le accuse con cui la procura lo ha chiamato a comparire per testimoniare nel processo in corso sull'assassinio dell'ex presidente Jovenel Moise. "Voglio dire a chi non ha ancora capito che le tattiche diversive per seminare confusione e impedire che la giustizia faccia con calma il suo corso non regge", ha scritto il premier su Twitter, senza fare riferimento direttamente alla convocazione. "I veri colpevoli, le menti e i finanziatori dell'odioso assassinio del presidente Jovenel Moise, saranno identificati, assicurati alla giustizia e puniti per il loro crimine", ha aggiunto in un altro tweet. Il procuratore di Haiti, Bedford Claude, ha convocato Henry dopo che indagini hanno mostrato che che il premier ha avuto conversazioni telefoniche con uno dei possibili organizzatori dell'assassinio. (segue) (Mec)