Vaticano: Orban chiede a papa Francesco "di non far perire il cristianesimo in Ungheria"

- Il premier ungherese Viktor Orban ha chiesto a papa Francesco "di non far perire il cristianesimo in Ungheria". Lo ha scritto lo stesso Orban sul proprio profilo Facebook, a seguito dell'incontro avuto questa mattina con il pontefice presso la stanza romanica del Museo delle Belle arti di Budapest. L'incontro, durato 15 minuti, ha visto presenti anche il presidente ungherese Janos Ader, il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati, Paul Gallagher. (Civ)