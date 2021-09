Viabilità: Aspi, sulla A1 Milano-Napoli chiusure notturne del tratto Basso Lodigiano-Casalpusterlengo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione di un cantiere permanente e per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, in orario notturno, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 22 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano. Si segnala che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21-5, sarà chiusa anche l'area di servizio "Somaglia est", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 Via Emilia per 8,5 km, proseguire sulla SP234 per ulteriori 6 km e rientrare, sulla A1, alla stazione di Casalpusterlengo, al km 38+000. In alternativa alla chiusura dell'entrata della stazione di Basso Lodigiano verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Piacenza sud, al km 58+000. Dalle 22 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna. Si segnala che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano. Nella stessa notte, ma con orario 21-5, sarà chiusa anche l'area di servizio "Somaglia ovest", situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 e la SS9 Via Emilia e rientrare, sulla A1, alla stazione di Basso Lodigiano, al km 50+000. In alternativa alla chiusura dell'entrata della stazione di Casalpusterlengo verso Milano, si consiglia di entrare alla stazione di Lodi, al km 22+000. (Com)