Vietnam-Giappone: firmato accordo di cooperazione su esportazioni materiale di difesa

- I governi di Giappone e Vietnam intensificheranno la loro cooperazione per contenere la crescente influenza militare cinese esportando attrezzature e tecnologie per la difesa di fabbricazione giapponese ad Hanoi. E' questo il contenuto dell'accordo firmato ad Hanoi dal ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi e l'omologo vietnamita Phan Van Giang, in un incontro coinciso con la visita di due giorni effettuata nella capitale vietnamita dal ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. Quest'ultimo ha concluso la sua visita annunciando che Pechino prevede di donare 3 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus al Vietnam e sostenuto che la Cina e il Vietnam dovrebbero astenersi da qualsiasi azione unilaterale riguardo al Mar Cinese Meridionale che possa complicare la situazione e amplificare i disaccordi. Nel documento firmato da Kishi e Giang, riferisce il ministero della Difesa giapponese, l'intesa eleva il partenariato già esistente fra Vietnam e Giappone "ad un nuovo livello", e si sottolinea che Hanoi e Tokyo intendono approfondire i legami di difesa attraverso esercitazioni congiunte multinazionali e altri mezzi. (segue) (Fim)