Vietnam-Giappone: firmato accordo di cooperazione su esportazioni materiale di difesa (2)

- In un velato riferimento alle azioni sempre più decise della Cina nelle acque contese, inoltre, il ministero della Difesa giapponese ha affermato che Kishi e Giang hanno concordato sull'importanza di mantenere la libertà di navigazione e sorvolo nella regione indo-pacifica, nonché la cooperazione in varie aree di difesa, inclusa la sicurezza informatica. Tokyo aggiunge che Kishi ha espresso la forte opposizione del Giappone a "qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo con la coercizione o qualsiasi attività che esalti le tensioni". Il Giappone e la Cina sono coinvolti in una disputa territoriale, con Tokyo che protesta regolarmente contro la presenza della guardia costiera cinese nel Mar Cinese Orientale vicino alle isole Senkaku controllate dai giapponesi, che anche Pechino rivendica e chiama Diaoyu. Funzionari giapponesi affermano che le navi cinesi violano regolarmente le acque territoriali giapponesi intorno alle isole, a volte minacciando i pescherecci. (Fim)