Difesa: Egitto e India svolgono un'esercitazione navale nel Mediterraneo

- La Marina militare dell’Egitto e dell’India hanno effettuato un’esercitazione navale nel Mar Mediterraneo con la partecipazione della fregata egiziana Alexandria e della fregata indiana Ins Tabar. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze armate egiziane Gharib Abdel Hafez, in un comunicato stampa. Obiettivo dell’esercitazione era migliorare le capacità di combattimento delle unità navali e del loro personale per garantire la stabilità della regione. “Questa esercitazione è la seconda per la fregata indiana Ins Tabar con la Marina egiziana nel Mediterraneo, indice di uno sforzo congiunto compiuto per favorire lo scambio di esperienze tra le due parti”, ha dichiarato Hafez, aggiungendo che le forze navali egiziana collaborano con le Marine militari degli altri Paesi per garantire la sicurezza marittima nella regione.(Cae)