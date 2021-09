Roma: Calenda, inaccettabile sciopero trasporti Usb di venerdì, precettateli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non se ne può più. Precettateli. Uno sciopero sotto Covid con la situazione già disastrosa dei trasporti romani non è accettabile.E ovviamente sempre di venerdì. Basta. Le municipalizzate non sono stipendifici ma enti a servizio dei cittadini". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica "Calenda sindaco", a proposito dello sciopero proclamato per venerdì prossimo dall'Usb che interesserà la rete Atac. (Rer)