Francia: sindaca di Parigi Hidalgo lancia oggi la campagna per le presidenziali

- La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, lancia oggi ufficialmente la sua campagna elettorale per le presidenziali francesi. La candidatura di Hidalgo, come riferisce l’emittente “France Info”, dovrà essere confermata dagli iscritti al Partito socialista, ma la prima cittadina della capitale gode del sostegno di molti esponenti della formazione in tutta la Francia. Il suo potenziale avversario interno al partito è il sindaco di Le Mans, Stéphane Le Foll. La corsa all’Eliseo di Hidalgo inizia oggi a Rouen, nel dipartimento della Senna Marittima. (Frp)