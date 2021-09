Vaticano: Papa, scusate se ho parlato seduto ma non ho 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Scusate se ho parlato seduto ma non ho 15 anni, grazie”. Così ha chiuso il suo discorso papa Francesco rivolgendosi a partecipanti all’incontro con i Rappresentanti del Consiglio Ecumenico delle Chiese e alcune Comunità Ebraiche dell’Ungheria, che si sta concludendo nella Sala dei Marmi del Museo delle Belle Arti di Budapest. Ora Francesco si recherà in auto a Piazza degli Eroi per la Santa Messa a conclusione del 52mo Congresso Eucaristico Internazionale. (Civ)