Ungheria: Papa ai rappresentati del Consiglio ecumenico e alle comunità ebraiche, progettiamo la pace

- Nel corso del suo discorso con i rappresentanti del Consiglio ecumenico delle chiese e con le comunità ebraiche, papa Francesco ha chiesto ai presenti di progettare la pace: “A noi è chiesto di lasciare le incomprensioni del passato, le pretese di avere ragione e di dare torto agli altri, per metterci in cammino verso la sua promessa di pace, perché Dio ha sempre progetti di pace, mai di sventura”, ha detto il Pontefice. Quindi ha evidenziato la necessità di rimanere uniti nella diversità. “Vorrei riprendere con voi l’evocativa immagine del Ponte delle Catene, che collega le due parti di questa città: non le fonde insieme, ma le tiene unite. Così devono essere i legami tra di noi. Ogni volta che c’è stata la tentazione di assorbire l’altro non si è costruito, ma si è distrutto; così pure quando si è voluto ghettizzarlo, anziché integrarlo”. (Civ)