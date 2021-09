Monza: inaugurata ieri 19esima edizione di "Ville Aperte", format ispirato all'Inferno di Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle note della Orchestra Filarmonica Paganelli, nella cornice suggestiva di Palazzo Arese Borromeo, ieri è stata inaugurata ufficialmente la 19esima edizione di Ville Aperte in Brianza, che si presenta con un format ispirato ai versi che chiudono l’Inferno di Dante Alighieri. Un omaggio al sommo poeta, la cui Arte 700 anni dopo è quanto mai attuale, come invito a guardare al futuro con speranza partendo dalla celebrazione delle cose belle che ci circondano. Ville Aperte in Brianza, la storica manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, partendo dalle tradizionali visite guidate diventa, dunque, un contenitore per promuovere la bellezza, la cultura e le arti. Nei fine settimana compresi dal 18 al 26 settembre, con una estensione al 2/3 ottobre 2021 in 84 Comuni di 5 province (36 per Monza e Brianza, 27 per Lecco, 13 per Como, 6 per la Città Metropolitana di Milano, 2 per Varese) saranno proposte visite guidate a 155 siti pubblici e privati - tra ville e palazzi, parchi e giardini, chiese e musei - 72 eventi (31 eventi dedicati a Dante; 35 eventi promossi dai Partner; 6 performances per bambini) e 27 itinerari. E per la prima volta l’esposizione di due importanti opere d’arte, il coinvolgimento del liceo musicale Zucchi di Monza con quattro concerti e uno spettacolo teatrale itinerante.(Com)