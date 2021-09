Egitto: Al Sisi mostra possibile riconciliazione con i Fratelli musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha dichiarato di accettare il “pensiero che ha colorato la società 90 anni fa”, con alcune condizioni. Lo ha affermato Al Sisi durante un discorso a una conferenza dedicata alla strategia nazionale per i diritti umani, facendo riferimento indirettamente ai Fratelli musulmani, fondati 90 anni fa in Egitto. In riferimento alle condizioni per poterli accettare, Al Sisi ha dichiarato che il “pensiero” non deve intersecarsi con il suo percorso o prenderlo di mira.(Cae)