Vaticano: Papa, va spenta la miccia dell’antisemitismo

- Papa Francesco parlando al Consiglio ecumenico e alle comunità ebraico ha messo in guardia dal rischio antisemitismo, invitando a promuovere “una educazione alla fraternità, così che i rigurgiti di odio che vogliono distruggerla non prevalgano. Penso alla minaccia dell’antisemitismo, che ancora serpeggia in Europa e altrove. È una miccia che va spenta. Ma il miglior modo per disinnescarla è lavorare in positivo insieme, è promuovere la fraternità” ha sottolineato Bergoglio. (Civ)