Vaticano: Papa incontra Orban, la Sala Stampa parla d’incontro cordiale

- L’incontro a Budapest tra papa Francesco e il presidente della Repubblica, il primo ministro e il viceprimo ministro dell’Ungheria si è svolto secondo il programma previsto in un clima cordiale, ed è terminato alle ore 9:25. Lo riferisce la nota ufficiale della Sala Stampa vaticana sull’incontro di papa Francesco con il primo ministro ungherese Victor Orban. Erano presenti, con il Santo Padre, anche Sua Eminenza il Cardinale Parolin, Segretario di Stato, e Sua Eccellenza Mons. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. Tra i vari argomenti trattati, vi sono stati il ruolo della Chiesa nel Paese, l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, la difesa e la promozione della famiglia. (Civ)