Francia: sindaca Parigi Hidalgo annuncia candidatura a presidenziali 2022 (2)

- "Vengo davanti a voi in tutta umiltà, con una storia, un'esperienza", ha detto Hidalgo. "Sono candidata per offrire un futuro ai nostri figli, a tutti i nostri figli", ha aggiunto la prima cittadina socialista, spiegando di voler rendere "concreta la promessa repubblicana". La candidata all'Eliseo ha promesso la realizzazione di una "Repubblica decentralizzata" che sia più "vicina" ai cittadini. Secondo Hidalgo, il quinquennio del presidente in carica Emmanuel Macron "ha diviso i francesi". La sindaca interverrà questa sera ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2" per dare maggiori dettagli sul suo programma. (Frp)